На Киевщине священники УПЦ передали гуманитарный груз ВСУ

Главное: В Киевской области Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал гуманитарную помощь защитникам Украины в Бориспольской епархии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», гуманитарный груз был приобретен и передан по инициативе главы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина.

Военным передали тактические носилки, карематы, палатки, спальные мешки, теплую одежду, бытовые принадлежности, хозяйственный и технический инвентарь.

Как сообщалось ранее, Военный отдел УПЦ доставил Защитникам Украины на передовую необходимую одежду и оборудование на сумму более 180 тыс. грн.

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