В Киеве православные волонтеры УПЦ передали 200 продуктовых наборов семьям переселенцев

Главное: Волонтеры фонда «ФАВОР» и Благотворительного проекта «Наша Лепта» в рамках гуманитарной миссии «Любовь побеждает» передали продуктовые наборы для 200 семей внутренних переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм благотворительного фонда «Фавор», помощь была передана людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с детьми.

Продуктовые наборы собрал польский Православный Митрополит Благотворительный Фонд «ЭЛЕОС», действующий при содействии Православной Автокефальной Церкви в Америке.

«Получая продуктовые наборы, в состав которых вошли гречка, манка, макароны, рис, масло, мясные и рыбные консервы, чай/кофе, джем, сладости, бытовая химия, а для семей с младенцами — еще и детское питание и подгузники, люди с искренностью выражали слова благодарности всем причастным к доброму делу», — поделились волонтеры.

Как сообщалось ранее, Винницкая епархия УПЦ передала автомобиль скорой помощи для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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