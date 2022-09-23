Депутаты «Единой России» заявили о желании воевать в Украине

Главное: Депутаты Государственной Думы хотят воевать в Украине. Они представляют «Единую Россию».

Детали: Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре представителя Государственной Думы хотят поехать на войну в Украину. Все они представляют партию власти.

Он сообщил, что это председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, а также секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

Отмечается, что они с первых дней войны «спасают мирных жителей на Донбассе».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 56 тысяч солдат.