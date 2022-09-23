НБУ отказался снижать курс гривны

Главное: НБУ хочет держать курс доллара на уровне 36,6 гривен. Финансисты говорят, что для этого есть резервы.

Детали: НБУ не собирается повышать курс доллара, который нынче официально стоит 36,6 гривен, несмотря на другие, более высокие котировки в банках и обменных пунктах. Об этом рассказали РБК-Украина.

Финансовый регулятор говорит, что пока нет никаких оснований для просмотра официального курса, а также существует достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне.

Отмечается: «Благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию «зернового коридора» сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле».

Сообщается также: «Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны более 19 миллиардов долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности».

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