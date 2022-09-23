Макрон назвал неожиданную причину начала войны в Украине

Главное: Эммануэль Макрон назвал причину начала войны России в Украине. По его словам, это вызванная пандемией коронавируса изоляция Владимира Путина.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину начала войны РФ в Украине. По его словам, это произошло на фоне изоляции российского лидера Владимира Путина во время пандемии коронавируса, передает CNN.

Политик сказал: «Всем ясно, что лидер, который решил начать войну, лидер, который решил пойти на эскалацию, это президент Владимир Путин. И у меня нет рационального объяснения Мне кажется, это комбинация стратегии немецкой интервенции, и, я бы сказал, последствий COVID-изоляции во время пандемии».

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