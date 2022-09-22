За время войны в Украине пострадало более 270 религиозных сооружений, – Госслужба по этнополитике

Главное: За семь месяцев войны повреждены или полностью разрушены 270 сооружений религиозных сообществ Украины в 14 областях страны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести, с 24 февраля по 20 сентября не менее 270 религиозных сооружений в как минимум 14 областях Украины оказались полностью разрушены или подверглись повреждениям различной степени вследствие военных действий, сообщает Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести. Речь идет о церквах, мечетях, синагогах, молитвенных домах, образовательных и административных зданиях религиозных сообществ Украины.

В Госэтнополитики отметили, что «заметное увеличение количества поврежденных сооружений с момента публикации предыдущего релиза объясняется тем, что ГЭСС получила подробную информацию о разрушенных и поврежденных сооружениях от Религиозного центра свидетелей Иеговы в Украине», и обратились с просьбой к религиозным сообществам присылать в ГЭСС подтвержденную информацию о разрушенных или поврежденных сооружениях.

На сайте Госэтнополитики опубликована обновленная интерактивная карта по итогам мониторинга, проводимого ГЭСС в сотрудничестве с Мастерской академического религиоведения (МАР).

Согласно последним данным ГЭСС, пять из 270 поврежденных сооружений — мусульманские, пять — иудейские, остальные 260 — христианские.

Из 270 пострадавших зданий 30 принадлежат протестантским общинам, 21 — Православной церкви Украины (ПЦУ), четыре — Римско-католической церкви (РКЦ), три — Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), 66 сооружений принадлежат сообществам «свидетелей Иеговы», остальные принадлежат Украинской Православной Церкви.

На долю УПЦ приходится 52% (136 объектов) из 260 поврежденных христианских сооружений, полностью или частично разрушенных в ходе военных действий.

Больше всего разрушенных религиозных сооружений в Донецкой (67) и Луганской (58) областях. За ними следуют Киевская и Харьковская области — 43 и 35 пострадавших храмов соответственно.

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