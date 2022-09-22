В России готовят новые акции протеста против мобилизации

Главное: В субботу, 24 сентября, в России планируют провести очередные протесты против мобилизации. Города, в которых планируется проведения протестов, пообещали объявить уже в пятницу.

Детали: Российское движение «Весна» призвало граждан РФ выходить на протесты против мобилизации в субботу, 24 сентября, вечером. Об этом говорится в сообщении движения в Twitter.

«Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против», — призывают организаторы акций.

Города, в которых планируется проведения протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места сбора людей — 24 сентября.

В тему: Разгоняя митинги в России, силовики не церемонились ни с женщинами, ни с мужчинами.