Архиепископ УПЦ объяснил, в чем опасность идеологии чайлдфри

Главное: Продолжение рода —великое благословение от Бога не только для самого человека, но и для всего народа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).

«Церковь, через священные тексты, всегда пытается донести до человека истину, которая имеет непреходящее значение, несмотря на время и обстоятельства жизни. Давайте сосредоточим наше внимание на большом желании древних израильтян рожать детей. Да, у них это желание было связано с будущим пришествием Мессии, поэтому они мечтали хоть как-то послужить этому пришествию. И каждый надеялся, что именно из его рода придет в мир Спаситель. Как и было обещано, Мессия пришел, однако это не значит, что после Его прихода в мир рождение детей потеряли свой смысл», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что согласно Священному Писанию, одним из условий спасения для женщины является рождение детей.

«Святитель Иоанн Златоуст, объясняя это место Священного Писания, говорит следующее: „Не пребывай в скорби (из-за необходимости рожать детей, — А.В), потому что, не так вреда потерпишь ты от болезней и трудов, сколько получишь, если захочешь, пользы от воспитания детей. Действительно, если дети, которые рождаются тобой, получат должное воспитание и твоим попечением будут добродетельными людьми, то это будет началом и основанием твоему спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь большую награду и за их воспитание“. С этой точки зрения, позиция христиан и верующих вообще не совпадает с позицией мира, стремительно приближающегося к последним временам. Сегодня мы все чаще встречаемся с понятием чайлдфри, сторонники которого сознательно не желают иметь детей. Причины такого нежелания практически всегда сугубо меркантильны и эгоистичны, поэтому никакого отношения к духовному выбору не имеют», — отметил архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что некоторые молодые семьи боятся, в прямом смысле этого слова, детского плача и бессонных ночей, и мечтают жить только для собственного удовольствия.

«Следует переоценить наше отношение к семье, и не только на личном уровне, но и на общегосударственном. Продолжение рода — это великое благословение от Бога не только для самого рода, но и для всего народа. Родить и воспитать достойного гражданина и христианина — значит внести личный вклад в наше общее светлое будущее», — подытожил архиепископ Виктор.

В тему: Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене.