Россияне не выпускают молодых мужчин в сторону Запорожья. Мэр Мелитополя сделал срочное заявление

Главное: На блокпосту в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не выпускают в Запорожье. Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал людей немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту «Крым — Грузия».

Детали: В четверг, 22 сентября, россияне перестали выпускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке. Об этом заявил мэр Мелитополя Ивана Федорова.

«На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают к выезду в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем в первую очередь к мужчинам покинуть оккупированную территорию», — посоветовал он.

Федоров призвал немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту «Крым — Грузия».

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