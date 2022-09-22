Китай отреагировал на «референдумы» на оккупированных территориях Украины

Главное: В Китае прокомментировали так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Украины. Пекин готов сотрудничать с другими странами, чтобы «играть конструктивную роль в усилиях деэскалации».

Детали: Представитель МИД Китая Ван Вэньбин прокомментировал так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает CNN.

«Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует придерживаться целей и принципов Устава ООН, что нужно серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны», — отметил он.

По словам Вэньбина, Пекин готов сотрудничать с другими странами, чтобы «играть конструктивную роль в усилиях деэскалации».

Он заявил, что позиция Китая по отношению к Украине «последовательная и четкая».

В тему: В МИД и ОП отреагировали на проведение «референдумов» на оккупированных территориях.