Усик задумался над тем, чтобы повесить перчатки на гвоздь

Главное: Александр Усик задумался над завершением карьеры. Украинский боксер заявил, что проведет еще максимум три поединка и покончит с боксом.

Детали: Александр Усик задумывается о завершении спортивной карьеры. В интервью YouTube-каналу USYK17, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе рассказал, сколько боев в профессионал готов еще провести.

По словам украинского боксера, он намерен еще трижды выйти в ринг, после чего повесит перчатки на гвоздь.

«После второго боя с Джошуа я максимум могу быть пиковым еще три поединка. Три подготовки. Я думаю о боях с Фьюри, Канело и на Олимпийском — до свидания. Канело хотел боксировать, но это будет фрик-бой. Чисто бабок заработать. Почему бы и нет? Я же говорю, чисто лавэ», — заявил Усик.

В тему: Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе.