Необходима помощь для лечения 6-летнего Саши - порок головного мозга, болезнь Крона и врожденный иммунодефицит

Главное: Необходима помощь для лечения 6-летнего Саши Егорова — ребенок нуждается в дорогостоящих лекарствах и реабилитации.

Детали: Мама мальчика, Ксения Егорова, несколько лет не может устроиться на работу из-за постоянных госпитализаций — ребенок родился с врожденным пороком головного мозга — частичной гипоплазией левой височной доли и еще рядом различных заболеваний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине».

Кроме поражения ЦНС, с 3-х лет у Саши диагностировали аутоиммунное заболевание кишечника — Болезнь Крона и врожденный иммунодефицит.

Саша сейчас на иммуносупрессии, капельницах Биовена и строгой диете, но организм все равно не справляется с такими сложными заболеваниями. Болезнь Крона протекает в тяжелой форме и почти ежемесячно Саша лежит в больнице с обострениями.

В анамнезе у него уже было два кишечных кровотечения.

Ксения воспитывает Сашу сама, отец отказался от ребенка, как только узнал, что он «бесперспективен».

Семье необходима помощь, чтобы оплатить жизненно необходимые лекарства и реабилитацию.

Помочь Саше Егорову можно на странице православного благотворительного фонда «Надеюсь и верю».

В тему: Сумской митрополит УПЦ выразил поддержку жителям Харьковщины и осудил действия РФ.