Необходима помощь для лечения 6-летнего Саши - порок головного мозга, болезнь Крона и врожденный иммунодефицит

Главное: Необходима помощь для лечения 6-летнего Саши Егорова — ребенок нуждается в дорогостоящих лекарствах и реабилитации.
Детали: Мама мальчика, Ксения Егорова, несколько лет не может устроиться на работу из-за постоянных госпитализаций — ребенок родился с врожденным пороком головного мозга — частичной гипоплазией левой височной доли и еще рядом различных заболеваний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине».
Кроме поражения ЦНС, с 3-х лет у Саши диагностировали аутоиммунное заболевание кишечника — Болезнь Крона и врожденный иммунодефицит.
Саша сейчас на иммуносупрессии, капельницах Биовена и строгой диете, но организм все равно не справляется с такими сложными заболеваниями. Болезнь Крона протекает в тяжелой форме и почти ежемесячно Саша лежит в больнице с обострениями.
В анамнезе у него уже было два кишечных кровотечения.
Ксения воспитывает Сашу сама, отец отказался от ребенка, как только узнал, что он «бесперспективен».
Семье необходима помощь, чтобы оплатить жизненно необходимые лекарства и реабилитацию.
Помочь Саше Егорову можно на странице православного благотворительного фонда «Надеюсь и верю».
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