Президент УЕФА рассказал, что ждет российский футбол

Главное: Россия не вернется в европейский футбол. Об этом сказал президент УЕФА.

Детали: Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что ждет российский футбол. Его слова цитирует издание L'Equipe.

Так, чиновник прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы-2024, жеребьевка квалификации которого пройдет 9 октября в немецком Франкфурте.

Александер Чеферин сообщил: «Решение об отстранении сборной России и клубов приняли до следующих уведомлений. Мы следим за ситуацией, но пока не одобрим другое решение, это будет в силе. Следовательно, каждый раз с началом нового турнира принимать решение нам не надо».

Он добавил: «Это смесь политики и спорта. Мы только можем призывать к миру и надеяться, что война скоро закончится. Только тогда будем решать, что делать дальше».

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