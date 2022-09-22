Доллар максимально укрепился за двадцать лет

Главное: Доллар укрепляется. Вызвано это решением ФРС.

Детали: Доллар США максимально укрепился за двадцать лет. Об этом сообщает Reuters.

Происходит это на фоне решения Федеральной резервной системы повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов до 3-3,25%.

Информируется, что индекс доллара, измеряющий его отношение к корзине ценных бумаг, достиг уровня 111,72.

При этом евро стоит уже 0,9807 доллара.

Сообщается, что золото подешевело на 1%, фьючерсы S&P 500 упали на 0,6%, а европейские фьючерсы подешевели на 2%.

Кроме этого фьючерсы нефти марки Brent подскочили на 0,37%, до 90,16 долларов за баррель, а американская марка WTI подорожала на 0,35% до 83,23 долларов.

В тему: Мировая экономика погружается в кризис. ФРС США снова повысила ставку.