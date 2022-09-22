Трасс резко прокомментировала войну в Украине

Главное: Великобритания обещает помощь Украине. В том числе оружие.

Детали: Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила на Генассамблее ООН. Она заявила о помощи для Украины.

Так, политик сказала: «В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы будем поддерживать или увеличивать нашу военную поддержку Украине столько, сколько потребуется».

Глава британского правительства отметила: «Пока я говорю, в Украину прибывает новое британское оружие, в том числе новые ракеты для реактивных систем залпового огня. Мы не успокоимся, пока Украина не победит».

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