Брэд Питт сменил профессию

Главное: Актер Брэд Питт попробовал себя в новой профессии. Он стал скульптором.

Детали: 58-летний американский актер Брэд Питт попробовал себя в новой профессии. Об этом сообщает АР.

Произошло это в Финляндии, где артист показал на выставке в Художественном музее Сары Хильден свои скульптуры.

Информируется, что, сперва, планировали выставить только работы британского художника Томаса Хаусаго, однако тот уговорил музей включить в выставку работы Брэда Питта.

Отмечается, что скульптуры были созданы в ходе продолжающегося диалога с Houseago.

Всего представили девять работ. Это конструкция в форме дома, отлитая из прозрачного силикона и простреленная пулями, и гипсовая панель, изображающая сцену стрельбы.

Выставка открылась в минувшее воскресенье и продлится до 15 января 2023-го года.

Сам актер сказал: «Это о том, знаете ли, где я ошибся в своих отношениях? Где я ошибся? Где я соучастник? Это было связано с тем, что я действительно называю радикальной инвентаризацией себя, когда я был очень, жестоко честен со мной и принимал во внимание тех, кого я мог обидеть, и моменты, которые я только что сделал неправильно».

В тему: Составлен список самых дорогих актеров 2022-го года.