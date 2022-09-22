Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 55 510 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 55 510 солдат. Уничтожено 2 236 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 22 сентября.

Информируется, что уже погибли 55 510 солдат.

Кроме этого говорится о таком уроне РФ: 2 236 танков, 4 776 боевых бронированных машин, 1 341 артиллерийская система, 318 РСЗО, 169 средств ПВО, 253 самолета, 218 вертолетов, 941 беспилотник оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 630 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 125 единиц специальной техники.

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