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Новости > Бойцов «Азова» обменяли на Медведчука

Бойцов «Азова» обменяли на Медведчука

Агата Кловская
22.09.22 09:40
176
Бойцов «Азова» обменяли на Медведчука

Главное: Украинские военные вернулись домой из российского плена. Среди них — бойцы «Азова».

Детали: 215 украинских военных, среди которых 108 бойцов «Азова», вернулись из российского плена. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В частности, освободили Дениса «Редиса» Прокопенко, Сергея «Волыну» Волынского, Святослава «Калину» Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.

Уточняется, что среди освобожденных — военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских.

Также стало известно, что, согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пятеро украинских командиров оказались в Турции под его гарантиями защиты и безопасности.

Кроме этого, вернулись десять иностранных бойцов.

В то же время исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина передала России политика Виктора Медведчука, подчеркнув, что его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала спецслужба.

В тему: В России Азов признали «террористической организацией».

Тэги: политика, Виктор Медведчук, пленные, Азов, новости Украины

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