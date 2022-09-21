В Украине таки решили ввести добровольный воинский учет женщин

Главное: В Украине введут добровольный воинский учет женщин. При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Детали: Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин. Об этом сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных», — говорится в статье по учету.

Добавим, что в перечень профессий отнесли 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. В частности, в нем есть медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Нардеп также отметил, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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