В Украине вернули акцизы на топливо

Главное: Депутаты проголосовали за возвращение акцизов на топливо уже в конце сентября. На топливо для нужд Минобороны сохраняется льгота с нулевым акцизом.

Детали: Верховная Рада на заседании в среду, 21 сентября, 255 голосами поддержала возвращение акцизного налога на топливо, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом возвращаются акцизы в размере:

— бензин 100€/ 1000 литров;

— дизель 100€/ 1000 литров;

— биотопливо 100€/ 1000 литров;

— газ 52 €/ 1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

«Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения», — отметил нардеп.

Он добавил, что возвращения акцизов нужно ожидать в конце сентября и уточнил, что все льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года.

В тему: Цены на бензин в Украине медленно, но уверенно ползут вниз.