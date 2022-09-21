Жителей деокупированной Харьковщины призывают не спешить возвращаться домой

Главное: После освобождения населенных пунктов в Харьковской области россияне оставили заминированную местность. Планировать поездку на деоккупированную местность можно будет после полностью проведенного разминирования территории специальными службами.

Детали: Полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области воздержаться от возвращения домой и на дачные участки в ближайшее время из-за мин. Об этом во вторник, 20 сентября, призвала полиция Харьковской области.

В частности, начальник Чугуевского РУП Сергей Пономарев обратился к жителям Малиновской, Чкаловской и Печенежской ОТО (укр. ОТГ) воздержаться от возвращения домой в ближайшее время.

«После освобождения населенных пунктов в Харьковской области россияне оставили заминированную местность. Есть случаи подрыва местных жителей на минах», — предупредил он.

По его словам, планировать поездку на деоккупированную местность можно будет после полностью проведенного разминирования территории специальными службами.

«Прошу передвигаться только по асфальтированным дорожкам», — добавил он.

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