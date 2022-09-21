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Новости > Шойгу уверяет, что за последние три недели погибли более семи тысяч украинских солдат

Шойгу уверяет, что за последние три недели погибли более семи тысяч украинских солдат

Александр Панько
21.09.22 13:16
379
Шойгу уверяет, что за последние три недели погибли более семи тысяч украинских солдат

Главное: Сергей Шойгу продолжает рассказывать свою версию потерь Украины в войне. Он уверяет, что за три недели погибли семь тысяч солдат.

Детали: Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил свою версию потерь ВСУ в войне за последние три недели, когда проходило контрнаступление. Он говорит о большом уроне.

Глава российского военного ведомства уверяет: «В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше семи тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе: 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета».

В тему: Шойгу назвал свои данные по потерям России и Украины в войне.

Тэги: Украина, Россия, мир, война, Сергей Шойгу

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