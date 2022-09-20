В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов»

Главное: «Власти» ОРЛО поддержали «закон о референдуме». Так называемое «голосование» хотят провести с 23 по 27 сентября.

Детали: Квазиглава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал принятый «парламентом» псевдореспублики «закон о референдуме». Об этом сообщают официальные информационные ресурсы ОРЛО.

Там озвучили также даты «референдума» о так называемом «вхождении» в состав России. В частности, «голосование» пройдет с 23 по 27 сентября.

В «ДНР» также намерены провести псевдореферендум о присоединении к России в период с 23 по 27 сентября.

Позже херсонский коллаборант Сальдо также объявил о проведении референдума в Херсонской области с 23 по 27 сентября.

Коллаборанты в Запорожской области тоже заговорили о «референдуме» по вопросу «присоединении» к России.

Российские СМИ заявили, что желание «незамедлительного вхождения в состав РФ» высказали некие представители общественного съезда на Запорожье.

Госдума РФ уже отреагировала на эти заявления представителей оккупационной «власти». В частности, ее председатель Вячеслав Володин заявил: если донбасские коллаборанты захотят «войти в состав» России, то российский парламент якобы их поддержат.

В тему: В «ЛДНР» и на оккупированной Херсонщине захотели срочного «референдума».