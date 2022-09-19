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Новости > В Лондоне похоронили королеву Елизавету II

В Лондоне похоронили королеву Елизавету II

Агата Кловская
19.09.22 20:11
228
В Лондоне похоронили королеву Елизавету II

Главное: В Великобритании похоронили королеву Елизавету II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. 19 сентября ее провожали в последний путь в Вестминстерском аббатстве и проститься с королевой прибыли 2000 гостей — все члены королевской семьи, правители и представители многих стран.

Детали: В Лондоне сегодня прошли похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, пробыв на престоле дольше всех в британской истории — более 70 лет.

В понедельник утром был прекращён доступ в Вестминстерский дворец для желающих проститься с умершим монархом. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.

 

Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где прошла панихида. Она продлилась один час. В ней приняли участие король Карл III, члены королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий.

На поминальную службу были приглашены две тысячи персон. На похоронах Елизаветы II присутствовали около 500 глав государств и иностранных лидеров. Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II — так же как представители Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы.

Панихида завершилась пением «Боже, храни короля» — так теперь звучит первая строка британского гимна. После панихиды гроб с телом королевы покинул Вестминстерское аббатство на лафете, который 98 британских моряков доставили к Арке Веллингтона. Знаменитые часы на британском парламенте — Биг-Бен — звонили каждую минуту, пока двигалась похоронная процессия. Когда она достигла арки, по всей Британии объявили две минуты молчания.

После этого гроб перенесли в катафалк, который отправился в Виндзорский замок. Там в присутствии семьи и ближайших родственников королевы прошла частная погребальная церемония. Елизавета II была похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.

 

Би-би-си сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы могли приехать до одного миллиона человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.

В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы — крупнейшая операция в истории этой службы.

«Крупнее, чем Олимпиада-2012, крупнее, чем Платиновый юбилей королевы», — сказал представитель Скотленд-Ярда.

Последние государственные похороны до сегодняшнего дня прошли в стране в 1965 году, когда хоронили Уинстона Черчилля.

В тему: Стало известно, почему умерла королева Елизавета ІІ.

Тэги: Лондон, мир, похороны, королева, Елизавета II

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