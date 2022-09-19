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Новости > В Умань массово едут хасиды, несмотря на войну

В Умань массово едут хасиды, несмотря на войну

Агата Кловская
19.09.22 16:53
236
В Умань массово едут хасиды, несмотря на войну

Главное: С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, едущих праздновать Рош ха-Шана. Уже приехали около 4000 хасидов.

Детали: В Умань Черкасской области начался массовый заезд паломников: уже приехали около 4000 хасидов для празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

«По данным Объединенной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош ха-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину с разных уголков мира несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», — указывается в сообщении в понедельник.

Празднования в этом году начнутся вечером 25 сентября и закончатся вечером 27 сентября.

В тему: В Умани вводят ограничения из-за приезда хасидов.

Тэги: общество, Черкасская область, Умань, хасиды, новости Украины, Рош ха-Шана, война в Украине

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