В Умань массово едут хасиды, несмотря на войну

Главное: С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, едущих праздновать Рош ха-Шана. Уже приехали около 4000 хасидов.

Детали: В Умань Черкасской области начался массовый заезд паломников: уже приехали около 4000 хасидов для празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

«По данным Объединенной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош ха-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину с разных уголков мира несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», — указывается в сообщении в понедельник.

Празднования в этом году начнутся вечером 25 сентября и закончатся вечером 27 сентября.

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