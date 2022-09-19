Цены на бензин в Украине медленно, но уверенно ползут вниз

Главное: На украинских заправках продолжает дешеветь топливо. Средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,50 гривен за литр.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз подешевел на 3 копейки. Об этом говорится в данных мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,50 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо — 53,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 26,04 гривен за литр (-0,03 гривен).

Розничные цены в Украине:

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