В Украине вывели… новый сорт конопли

Главное: Новый сорт посевной конопли вывели в Украине. Его назвали «София».

Детали: Украинские ученые вывели новый сорт посевной конопли. Его решили назвать «Софией».

Об этом сообщает Институт сельского хозяйства Северного Востока Национальной академии аграрных наук Украины.

Отмечается, что ее можно использовать для изготовления бронежилетов для военных.

Сообщается, что новый сорт универсален по использованию, как волокон, так и семян.

Информируется, что техническая конопля это основа для производства пороха, не имеющего аналогов в мире, а также высококачественное сырье для канатов и парашютов.

Плиты из конопляного волокна выдерживают выстрелы из бронебойных патронов.

Также стало известно, что ткань из конопли для пошива военной одежды хорошо себя зарекомендовала при отсутствии каких-либо средств гигиены.

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