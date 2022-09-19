На Львовщине староста села призывает уволить учителей, посещавших храмы УПЦ

Главное: В Львовской области староста села Верхняя Яблонька Ева Семкив открыто призывает к дискриминации граждан Украины в зависимости от их религиозных убеждений.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 12 сентября староста Верхней Яблоньки написала письмо главе Львовской ОВА с просьбой уволить директора школы и учителей через посещение храмов УПЦ.

В письме, в частности, говорится о следующем:

«Просим в соответствии с решением общего собрания посодействовать в увольнении с работы директора Верхнеяблонского УОСО I-III ступеней и учителей, которые постоянно во время полномасштабной войны Украины с Россией посещали богослужения в храмах Московского патриархата, показывая тем самым негативный пример ученикам».

В документе указано, что протокол общего собрания жителей села с их подписями прилагается.

«Действия госпожи Семков являются грубым нарушением Конституции Украины, 35 статья которой говорит: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания [...] Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательной», — подчеркнули в сообщении.

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