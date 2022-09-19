На Ровенщине неизвестные срезали колокола и облили краской дом, где молится община УПЦ

Главное: В Ровенской области неизвестные облили краской дом, где молятся верующие УПЦ, срезали колокола, а также украли подсвечник.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу Ровенской епархии, после захвата храма ПЦУ церковная община Свято-Покровского храма села Мнишин молилась в доме.

Верующие, придя на богослужение, сначала увидели разрушение церковной ограды, нашли отрезанный колокол и облитые красной жидкостью двери в доме, где они каждое воскресенье совершают богослужения, впоследствии выяснили, что пропал подсвечник.

Религиозная община УПЦ вызвала полицию, правоохранители приехали на места преступления, опросили свидетелей.

Несмотря на произошедший вандализм, религиозная община УПЦ совершила воскресное богослужение, у общины ПЦУ церковь закрыта, литургии нет.

Свято-Покровскую церковь в селе Мнишин дважды своим распоряжением председатель Ровенской ОГА отдавал под поочередные богослужения. Межконфессиональный конфликт продолжался почти два года, пока силой сторонники ПЦУ не отобрали храм. С того времени религиозная община УПЦ каждое воскресенье совершает богослужение в маленьком церковном доме на территории церкви.

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