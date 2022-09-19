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Новости > Священники одиннадцати епархий УПЦ отпели воинов ВСУ

Священники одиннадцати епархий УПЦ отпели воинов ВСУ

Александра Кудрявцева
18.09.22 18:35
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Священники одиннадцати епархий УПЦ отпели воинов ВСУ
Главное: Священнослужители Винницкой, Черновицкой, Каменской, Мукачевской, Волынской, Владимир-Волынской, Александрийской, Кременчугской, Хмельницкой, Полтавской и Бориспольской епархий отпели погибших воинов Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призвали молиться об упокоении их душ.
 
В Винницкой епархии УПЦ отпели четырех Защитников Родины: в селе Широкая Плотина состоялся чин отпевания погибшего воина Вячеслава Мизина; в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Сандраки отпели воина Николая Сушка; в селе Сальница был совершен чин отпевания погибшего воина Николая Собчука; в Литинском районе провели в последний путь погибшего воина Ярослава Строя.
 
Священники Черновицкой епархии также провели в последний путь четырех воинов.
 
В храме в святых Архангелов Михаила и Гавриила села Черновка Новоселицкого благочиния протоиерей Вячеслав Равлюк возглавил чин отпевания воина Анатолия Красия.
 
В храме святого великомученика Димитрия села Дихтинец Путильского благочиния протоиерей Димитрий Симчук возглавил отпевание воина Виталия Мойса.
 
В Свято-Троицком храме села Дубовое Сторожинецкого благочиния архимандрит Виссарион (Чикал) возглавил отпевание воина Ильи Коржана.
 
В храме в Успения Пресвятой Богородицы села Шебутинцы Сокирянского благочиния протоиерей Петр Ткачишин отпел воина Анатолия Козака.
 
В Каменской епархии отпели троих погибших Героев Украины.
 
В городе Верховцево состоялся чин похорон погибшего воина Александра Шавина. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Владимир Хилевич.
 
В селе Китайгород Царичанского района настоятель местного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Коротких возглавил чин отпевания погибшего воина Михаила Костенко.
 
В городе Верховцево протоиерей Владимир Хилевич отпел воина Юлиана Шлябина.
 
На Закарпатье благочинный Береговского округа Мукачевской епархии протоиерей Василий Ломага возглавил в Берегово чин отпевания павшего штаб-сержанта Максима Алексеенко. Погибшему воину было 36 лет.
 
Священники Волынской епархии провели в последний путь пятерых погибших на Харьковщине военнослужащих.
 
Воинов Андрея Михальчука, Андрея Ланевича и Сергея Стефанюка отпели в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского в Любешеве. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Анатолий Шкара.
 
Воинов Виктора и Сергея Бурдаков отпели в Михайловском храме села Седлище.
 
Духовенство Владимир-Волынской епархии в селе Секунь совершило отпевание убиенного воина Николая Мацюка. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Александр Сандер.
 
В Александрийской епархии состоялось прощание с павшим Защитником Украины Романом Гончаренко. Чин отпевания в поселке Мироновка возглавил архимандрит Серафим (Краснов).
 
Также священники епархии отпели погибшего нацгвардейца Александра Мануйленко. Чин похорон возглавил настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Владимировки протоиерей Сергей Титов.
 
В Свято-Троицком храме села Гильцы Кременчугской епархии состоялось отпевание воина Павла Миценко.
 
В Хмельницкой епархии УПЦ в последний путь провели двух погибших защитников Украины.
 
Священники Красиловского благочиния совершили чин отпевания воина Юрия Карчкова. Похоронили Героя в Красилове.
 
В селе Солобковцы священники Ярмолинецкого благочиния совершили чин отпевание воина Александра Гереты.
 
Священнослужители Полтавской епархии провели в последний путь двух защитников Отечества.
 
Настоятель Николаевского храма села Неболоща Новосанжарского округа протоиерей Александр Василевский совершил чин отпевания воина ВСУ Руслана Щербины.
 
Также благочинный Новосанжарского округа протоиерей Ярослав Михайлик совершил отпевание Защитника Украины Ивана Банка.
 
Священнослужители Бориспольской епархии отпели воина Максима Даценко.
 
Возглавил заупокойное богослужение благочинный Березанского округа архимандрит Назарий (Омеляненко).
 
В тему: На Ровенщине и Полтавщине священники УПЦ отпели украинских воинов.
 

Тэги: ВСУ, отпевание, УПЦ

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