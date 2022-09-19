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Новости > Митрополит УПЦ считает, что Поместные Церкви, признавшие ПЦУ, разрушили свою соборность

Митрополит УПЦ считает, что Поместные Церкви, признавшие ПЦУ, разрушили свою соборность

Александра Кудрявцева
18.09.22 17:45
119
Митрополит УПЦ считает, что Поместные Церкви, признавшие ПЦУ, разрушили свою соборность
Главное: Единоличные решения глав Поместных Церквей, которые признали ПЦУ, привели к внутренней смуте внутри самих церквей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp-eparchy.com, об этом рассказал митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.
 
Владыка отметил, что отсутствие соборности выражается в авторитарности главы Поместной Церкви или иерарха, которые «продавливают свои единоличные решения под предлогом блага Церкви, и принимают их без учета мнения других иерархов и народа Божьего».
 
«Это нарушение согласия в братской любви потом выражается в противостоянии и расколе внутри самой Церкви», — считает митрополит Феодор.
 
Иерарх УПЦ привел в пример Кипрскую, Александрийскую и Элладскую церкви, главы которых своим единоличным решением признали ПЦУ, что привело к внутренней смуте внутри самих церквей.
 
«Так, целый ряд иерархов отказались сослужить своему предстоятелю (архиепископу Хризостому, — Ред), а митрополит Исаия Тамасосский заявил, что решение о признании Думенко, принятое архиепископом Хризостомом без согласия Священного Синода, нарушает синодальный строй Церкви и разрушает ее экклезиологию. Похожая ситуация сложилась и в Александрийской Церкви, когда глава ее, патриарх Феодор, без участия и решения Священного Синода признал каноничность Томоса ПЦУ. Сразу несколько архиереев заявили о своем несогласии с этой позицией, а несколько десятков священников Александрийского Патриархата обратились к своему предстоятелю с открытым письмом, в котором просили пересмотреть решение о признании „украинских раскольников“. Не меньше вопросов вызвала и позиция архиепископа Элладского Иеронима, который внес имя Епифания Думенко в богослужебные диптихи. Митрополит Пирейский Серафим заявил, что не может присоединиться к этому решению, и это заявление поддержал целый ряд греческих иерархов», — добавил митрополит Феодор.
 
В тему: Архиепископ Виктор о попытках запрета Церкви: УПЦ — Церковь Божья и Церковь народа Божьего.
 

Тэги: УПЦ

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