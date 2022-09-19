Митрополит УПЦ считает, что Поместные Церкви, признавшие ПЦУ, разрушили свою соборность

Главное: Единоличные решения глав Поместных Церквей, которые признали Единоличные решения глав Поместных Церквей, которые признали ПЦУ , привели к внутренней смуте внутри самих церквей.

Владыка отметил, что отсутствие соборности выражается в авторитарности главы Поместной Церкви или иерарха, которые «продавливают свои единоличные решения под предлогом блага Церкви, и принимают их без учета мнения других иерархов и народа Божьего».

«Это нарушение согласия в братской любви потом выражается в противостоянии и расколе внутри самой Церкви», — считает митрополит Феодор.

Иерарх УПЦ привел в пример Кипрскую, Александрийскую и Элладскую церкви, главы которых своим единоличным решением признали ПЦУ , что привело к внутренней смуте внутри самих церквей.