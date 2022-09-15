В начале следующей недели погода в Украине испортится еще больше

Главное: В начале следующей недели в Украине будет прохладно. Пройдут дожди.
Детали: Сентябрьская погода в Украине не радует. Синоптики говорят, что в начале следующей недели ожидается снижение температуры во многих областях.
Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 19 сентября.
Во многих регионах пройдут дожди.
Днем будет 10-21 тепла, а ночью плюс 5-18.
В Киеве ожидается мокрая погода: днем прогнозируют 11-13 тепла, а ночью плюс 6-8.
Карта погоды:
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