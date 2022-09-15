Генсек ООН сделал тревожное заявление по войне в Украине

Главное: Генсек ООН прокомментировал войну в Украину. Он считает, что она завершится не скоро.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал продолжающуюся в Украине войну. Его слова цитирует CNN.

Отметим, что накануне он пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Антониу Гутерриш сказал: «Мы далеки от окончания войны. Прекращения огня не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет».

Генсек ООН поведал, что он обсудил с российским лидером ситуацию с военнопленными.

Отмечается, что Владимир Путин сказал, что Россия не будет мешать миссии ООН в Еленовке, где погибли десятки военнопленных украинцев.

Кроме этого чиновник высказался по вывозу зерна из Украины: «У нас была возможность обсудить Черноморскую зерновую инициативу и ее продление и возможное расширение».

Информируется также, что с Кремлем обсудили возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы зернового коридора.

Резюмируется, что необходимо аннулировать все препятствия, мешающие экспорту российских удобрений, так как мир может столкнуться с недостатком пищи.

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