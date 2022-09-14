Меган Маркл заподозрили в шпионаже

Главное: Меган Маркл обсуждают в социальных сетях. Ее подозревают в шпионаже.

Детали: Жена принца Гарри Меган Маркл оказалась в эпицентре скандала. Об этом пишет издание Page Six.

Так, социальные сети обсуждают ее странный внешний вид на поминках Елизаветы II, обвиняя девушку в шпионаже.

Дело в том, что под ее платьем явно просматривается какой-то предмет, который, как считают некоторые, является записывающим устройством.

Как известно, Меган Маркл сотрудничает с Netflix и снимает для стриминговой платформы документальный фильм.

Многие предположили, что она тайно записывала разговоры членов королевской семьи в день траура, чтобы потом продать материалы американцам.

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