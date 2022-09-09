Древний армянский флаг «поехал» на передовую, где воюют украинцы

Древний армянский флаг передан на передовую. По замыслу организаторов теперь флаг будет символизировать преемственность поколений и единство армян Украины с народом Украины в борьбе с российскими захватчиками.

8 сентября, в символичный день, храмовый День армянской церкви на Подоле, представители Гражданской платформы «Армяне Украины» передали историческое знамя Анийского царства, которое является неформальным флагом армянской общины Украины командиру роты ВСУ Карену Сагатчяну и президенту мотофестиваля Ашоту Арушанову. Использование исторических символов — важный компонент сохранения национальной исторической памяти, — об этом AnalitikaUA.net заявил историк Максим Царенко, комментируя флаг Анийского царства на разных мероприятиях армян Украины.

«Не секрет, что большие армянские колонии на территории современной Украины сформировались после падения Анийского царства. Естественно, что переселенцы сохраняли традиции и символы своей родины», — отметил он.

Царенко подчеркнул, что армянские символы интегрировались в местную среду, и теперь их можно встретить в разных регионах страны.

«Флаг Анийского царства — символ памяти наших корней и связи поколений», — заключил историк.