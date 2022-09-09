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Новости > Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине

Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине

Александра Кудрявцева
09.09.22 17:25
103
Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине

Главное: Преображенский монастырь Украинской Православной Церкви в Княжичах будет защищать свои права в суде.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава юридического отдела Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Алексей Носенко, комментируя решение горсовета Броваров о передаче монастыря в Княжичах на Киевщине ПЦУ.

«С 1998 года УПЦ пользуется земельным участком в Княжичах законно на основании государственного акта на предоставление права пользования земельным участком. Прекратить право пользования земельным участком может только суд», — подчеркнул глава юридического отдела Бориспольской епархии.

Он добавил, что те сооружения, которые Броварской горсовет намерен передать ПЦУ, находятся на балансе монастыря в Княжичах и пока нет никаких документов, свидетельствующих о нецелевом использовании участка земли. Так что, подчеркнул он, все действия местных чиновников — это нарушение закона и самочинство. Впрочем, уголовную оценку действиям мэра и местных властей должен предоставить суд.

Отец Алексей отметил, что во время боевых действий в Броварском районе все монахи Княжицкого монастыря оставались в обители и оказывали помощь военнослужащим и мирным жителям.

Обитель продолжает функционировать и совершать свою богослужебную жизнь, заверил юрист, а свои права будет продолжать защищать всеми законными способами.

Как сообщалось ранее, 6 сентября на заседании исполкома Бровары чиновники решили передать в аренду ПЦУ комплекс сооружений в селе Княжичи, принадлежащих Преображенскому монастырю УПЦ.

После решения властей Броваров по поводу Княжицкого монастыря митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих.

В тему: На Полтавщине священники УПЦ передали помощь переселенцам и военным.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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