ВБ подсчитал, сколько денег потребуется Украине для восстановления

Главное: По состоянию на 1 июня Украина нуждалась в 350 миллиардах долларов на восстановление. За три месяца цифра значительно выросла.

Детали: Всемирный банк опубликовал первую оценку потребностей Украины на восстановление после войны. Анализ проведен аналитиками банка совместнос с представителями Еврокомиссии и Кабмина Украины.

На данный момент потребности Украины на послевоенное восстановление оценивается в $349 млрд, но сумма будет увеличиваться.

Данная оценка основывается на данных по состоянию на 1 июня 2022 года.

По оценке RDNA, в течение следующих трех лет Украина потребует $105 млрд на удовлетворение неотложных потребностей восстановления, таких как восстановление систем образования и здравоохранения и инфраструктуры, подготовка к зиме путем восстановления тепло- и энергоснабжения домов, поддержка сельского хозяйства и ремонт жизненно важных транспортных средств маршрутов

Также значительных затрат потребует разбор завалов и разминирование.

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