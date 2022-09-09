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Новости > Озвучена новая причина рака молочной железы

Озвучена новая причина рака молочной железы

Агата Кловская
09.09.22 16:50
524
Озвучена новая причина рака молочной железы

Главное: Ученые назвали новую причину рака молочной железы. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, больше шансов заболеть этим видом онкологии.

Детали: Новое исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, обнаружило, что более высокий уровень физической активности и проведение меньше времени в сидячем положении могут снизить риск рака молочной железы. Об этом пишет Sky News.

Ученые предполагают, что в настоящее время существует четкая причинно-следственная связь между физическими упражнениями и снижением риска рака молочной железы.

Используя в исследовании метод генетического прогнозирования под названием Менделевская рандомизация, команда, включающая экспертов из Бристольского университета, заявила, что физические упражнения снижают риск развития этого вида рака.

Для нового исследования эксперты включили данные 130 957 женщин европейского происхождения, из которых 69 838 имели опухоли, которые начали распространяться; 6 667 человек с опухолями, у которых этого еще не было, и группу сравнения из 54 452 женщин без рака молочной железы.

«Результаты показали, что общая активность была связана с уменьшением риска рака молочной железы примерно на 40% , в то время как активная активность (три или более дней в неделю) была связана с аналогичным снижением риска рака молочной железы в пре- или перименопаузе. Более широкое внедрение активного образа жизни может снизить бремя наиболее распространенного рака у женщин», — отметили ученые.

В тему: Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин.

Тэги: ученые, здоровье, наука, рак, онкология, причина

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