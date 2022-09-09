Ученые выяснили, что у шимпанзе есть собственные соцсети

Главное: По словам ученых, у шимпанзе есть собственные социальные сети. Животные фактически продолжают общаться между собой на расстояниях, достигающих километра.

Детали: Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что обезьяны могут отправлять сообщения своим собратьям, которые находятмся в километрах от них. Эксперты заявили, что у шимпанзе есть собственные социальные сети, пишет Daily Mail.

В частности, самцы шимпанзе здороваются при встрече, но почти никогда не прощаются, так как им просто незачем это делать, потому что животные фактически продолжают общаться между собой на расстояниях в километры.

Шимпанзе барабанят, когда находятся в одиночестве или небольшом кругу сородичей. Для передачи сообщений они используют огромные корни деревьев в тропических лесах и постукивания, напоминающие Азбуку Морзе. Корни тропических деревьев позволяют постукиваниям разноситься на несколько километров, а барабанные ритмы шимпанзе служат своего рода сообщениями.

При этом, для разных шимпанзе характерны разные ритмы постукиваний. В лесах Уганды есть особи с регулярным ритмом, подобному рок-музыке, а есть изменчивые — более схожие с джазом.

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