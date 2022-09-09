Верующие киевского храма УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу

Главное: Сегодня столичный приход УПЦ во имя святого апостола Марка оказал гуманитарную помощь жителям модульного городка в Буче, микрорайон «Варшавский».

Детали: Благотворительную помощь получили прихожане храма во имя святых апостолов Петра и Павла Бучи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Настоятель Петро-Павловского храма архимандрит Аркадий и комендант модульного городка Оксана Полищук искренне поблагодарили благотворителей и передали низкий поклон Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию за постоянную заботу о нуждающихся.

Как сообщалось ранее, Фонд Предстоятеля УПЦ передал жителям модульного городка новые комплекты постельного белья, одеяла и подушки, в которых остро нуждалась.

В городке проживают около 50 человек, потерявших жилье в результате боевых действий.

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