Священник УПЦ рассказал, как выбрать спутника жизни

Главное: Создавая семью, необходимо руководствоваться не только эмоциями и страстью, а принимать ответственность за общее будущее.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В браке необходимо благословение Божие. В первую очередь нужно вымолить себе жениха или невесту. Вознести молитвы свои пред Господом. Осознать, что брак в первую очередь нужен для спасения души, и чтобы Всевышний благословил твой брак, и чрез него спаслись и жена твоя, и будущие твои дети, и весь твой род. Это первый и самый главный шаг», — отметил священник.

Он напомнил, что брак — служение Богу и близким своим, и если этого не осознать, то он может быть разрушенным.

«Всё это немалый труд. И немалая жертва. И твоя жена (твой муж) должны оказаться не только телесно красивыми или модными людьми, а соратниками в битве за семью, за ее духовное спасение и земное благополучие. Эта битва идет до самой смерти и каждодневно. И вы — муж и жена — каждодневно в этой битве сражаетесь. И когда анализируешь «портрет» будущего супруга (супруги), то подумай: ты сможешь на него в этой битве положиться, будет ли он или она плечом к плечу вместе с тобой строить вашу общую семью? Или он (она) отойдет в сторону, либо, что хуже всего, усядется тебе на шею, и ты будешь всю жизнь тащить его (ее), как еще одного ребенка на себе«,- подчеркнул отец Андрей.

Он объяснил, что часто люди находят супругов, руководствуясь только страстью, а когда она заканчивается, то рушится и семья.

«Момент обладания произошел, страсть ушла, и в браке ничего не осталось. Осталось только отвращение. А страсть полыхает уже к другому человеку. Вот и развод. „Прощай! Я разлюбил (разлюбила)“. Как правило, такой страстный человек возделывает в себе не любовь к конкретному человеку, а страсть к иллюзии, к фантазии, которую он выдумал об этом человеке. И естественное несоответствие этого человека страстной выдумке порождает конфликты в семье и угасание страсти, а значит, как думает такой „влюбленный“, угасание любви», — рассказал священник.

Он привел слова святителя Игнатия Брянчанинова о действии страсти, что «подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству миродержителя», сатаны.

«Вот главный кукловод страсти. Поэтому, чтобы избавиться от него, нужно отсечь и страсть во всех своих делах, включая и выбор супруги (супруга). Я не говорю, что человек не должен нравиться. Он (она) должен (а) нравиться. Но критерий „нравиться“ не следует ставить во главу угла. Он не должен быть главным. Он должен быть одним из критериев выбора своей второй половины», — поделился отец Андрей.

Он призвал быть внимательным в выборе будущей половины и молиться, чтобы «Господь послал не только красивого человека, но и соратника в битве за спасение ваших душ».

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