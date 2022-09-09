Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал, как выбрать спутника жизни

Священник УПЦ рассказал, как выбрать спутника жизни

Александра Кудрявцева
09.09.22 14:18
81
Священник УПЦ рассказал, как выбрать спутника жизни

Главное: Создавая семью, необходимо руководствоваться не только эмоциями и страстью, а принимать ответственность за общее будущее.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В браке необходимо благословение Божие. В первую очередь нужно вымолить себе жениха или невесту. Вознести молитвы свои пред Господом. Осознать, что брак в первую очередь нужен для спасения души, и чтобы Всевышний благословил твой брак, и чрез него спаслись и жена твоя, и будущие твои дети, и весь твой род. Это первый и самый главный шаг», — отметил священник.

Он напомнил, что брак — служение Богу и близким своим, и если этого не осознать, то он может быть разрушенным.

«Всё это немалый труд. И немалая жертва. И твоя жена (твой муж) должны оказаться не только телесно красивыми или модными людьми, а соратниками в битве за семью, за ее духовное спасение и земное благополучие. Эта битва идет до самой смерти и каждодневно. И вы — муж и жена — каждодневно в этой битве сражаетесь. И когда анализируешь «портрет» будущего супруга (супруги), то подумай: ты сможешь на него в этой битве положиться, будет ли он или она плечом к плечу вместе с тобой строить вашу общую семью? Или он (она) отойдет в сторону, либо, что хуже всего, усядется тебе на шею, и ты будешь всю жизнь тащить его (ее), как еще одного ребенка на себе«,- подчеркнул отец Андрей.

Он объяснил, что часто люди находят супругов, руководствуясь только страстью, а когда она заканчивается, то рушится и семья.

«Момент обладания произошел, страсть ушла, и в браке ничего не осталось. Осталось только отвращение. А страсть полыхает уже к другому человеку. Вот и развод. „Прощай! Я разлюбил (разлюбила)“. Как правило, такой страстный человек возделывает в себе не любовь к конкретному человеку, а страсть к иллюзии, к фантазии, которую он выдумал об этом человеке. И естественное несоответствие этого человека страстной выдумке порождает конфликты в семье и угасание страсти, а значит, как думает такой „влюбленный“, угасание любви», — рассказал священник.

Он привел слова святителя Игнатия Брянчанинова о действии страсти, что «подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству миродержителя», сатаны.

«Вот главный кукловод страсти. Поэтому, чтобы избавиться от него, нужно отсечь и страсть во всех своих делах, включая и выбор супруги (супруга). Я не говорю, что человек не должен нравиться. Он (она) должен (а) нравиться. Но критерий „нравиться“ не следует ставить во главу угла. Он не должен быть главным. Он должен быть одним из критериев выбора своей второй половины», — поделился отец Андрей.

Он призвал быть внимательным в выборе будущей половины и молиться, чтобы «Господь послал не только красивого человека, но и соратника в битве за спасение ваших душ».

В тему: Священник УПЦ объяснил, как понять действие воли Божьей.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.09.22 12:07

Конкуренция за рабочие места в Украине продолжает расти

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ
09.09.22 15:17

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.22 15:30

Украинский Forbes уличили в «джинсе» проблемного ComInBank, - СМИ
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
09.09.22 14:43

В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
09.09.22 14:35

Верующие киевского храма УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
09.09.22 13:55

На Волыни верующие УПЦ передали автомобиль ВСУ
09.09.22 13:51

Нынешнее лето в Европе стало самым жарким за все время наблюдения
09.09.22 13:13

В ГУР рассказали, сколько российских войск находится на линии фронта
09.09.22 12:49

Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
09.09.22 12:15

В разведке рассказали, сколько у России осталось ракет
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
09.09.22 14:43

В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
09.09.22 11:18

Украина может освободить Купянск в течение 72 часов, — ISW
09.09.22 10:21

ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении, — Генштаб
09.09.22 09:53

Россия потеряла в Украине почти 52 тысячи солдат. Сводка за 9 сентября
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
08.09.22 21:00

Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
08.09.22 15:39

Половина жителей Херсонщины покинули регион
08.09.22 15:17

В Киев внезапно приехал глава Госдепа США Энтони Блинкен
03.09.22 13:55

Священник УПЦ объяснил, почему не меняют в богослужении церковно-славянский язык
03.09.22 09:31

Осенью 2022 доллар в Украине может взлететь до 90 грн
05.09.22 09:43

Украинцев предупредили об очередной волне коронавируса
03.09.22 10:01

В центре Европы землетрясение ускорило рассмотрение вопроса страхования... от землетрясений
03.09.22 11:55

Со Святогорской лавры УПЦ эвакуировали 17 мирных жителей
02.09.22 16:54

У берегов Одесщины сдетонировала вражеская мина
03.09.22 09:51

В Китае 21 миллион человек заперли на карантин из-за коронавируса
02.09.22 16:35

Успехи ВСУ на фронтах достаточно убедительны, — Гуменюк
02.09.22 16:21

«Большая семерка» согласовала лимит цены на российскую нефть, — СМИ
03.09.22 15:15

На Херсонщине в результате обстрелов разрушены два храма УПЦ
Фото и Видео
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.