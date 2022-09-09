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Новости > Минюст озвучил минимальный размер репараций от России

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России

Александр Панько
09.09.22 14:16
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Минюст озвучил минимальный размер репараций от России

Главное: Украина хочет получить в качестве компенсации потерь от войны хотя бы 300 млрд долларов замороженных активов России. При этом ущерб Украины от войны гораздо выше.

Детали: Украина рассчитывает получить не менее 300 млрд долларов репараций от России. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет Deutsche Welle.

«Мы хотим компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей захватнической войной», — сказал он.

Министр пояснил, что ущерб Украины от войны гораздо выше, но сумма в $300 млрд соответствует международным активам Центрального банка России, замороженным в пределах санкций.

Минюст добивается доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госкомпаний и конфискованному имуществу российских олигархов.

Малюська также сообщил, что Украина планирует на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН представить резолюцию о создании нового механизма, который бы заставил Россию заплатить за вторжение.

В тему: Оценен ущерб окружающей среде Украины из-за войны.

Тэги: общество, Россия, экономика, политика, Денис Малюська, Минюст, репарации, война в Украине

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