В ГУР рассказали, сколько российских войск находится на линии фронта

Главное: Россия использует по всей линии фронта около 170 тысяч военных. Москва намерена увеличить мобилизационные резервы и планирует мобилизовать еще около 90 тысяч военнослужащих.

Детали: По всей линии фронта постоянно действуют 110 батальонных тактических групп российской армии, также оккупанты намерены призвать на службу и отправить на войну еще 90 тысяч россиян. Об этом в четверг, 8 сентября заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий в подкасте «Украинской правды» (не)Безопасная страна.

По его словам, 110 батальонов означают порядка 170 тысяч человек.

«Сейчас активно используется 110-111 батальонных тактических групп, постоянно действующих по всей линии фронта», — отметил он.

«Мы ясно понимаем как они сейчас формируют резервы и проводят мобилизационные мероприятия: это так называемые добровольцы, так называемые патриотические батальоны, резервисты того же „Боевого армейского резерва страны“, частные военные компании», — сообщил Скибицкий.

Также он спрогнозировал, что восполнить свои силы россияне намерены призвав в армию около 90 тыс. человек.

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