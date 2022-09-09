В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о приближении поворотного момента в войне в Украине. Он констатировал, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть своей территории.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине приближается к поворотному моменту. Об этом он сказал в кулуарах встречи группы поддержке Украины на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает в четверг, 8 сентября, Associated Press.

«Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе застопорилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории», — сказал генсек.

При этом Столтенберг предупредил, что Украина и ее сторонники столкнутся с суровой зимой в ближайшие месяцы.

«Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину», — сказал генсек НАТО.

Он призвал общественность в западных странах сохранять веру в усилия Украины и других стран, заявив, что война находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над ранее оккупированными территории.

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