Митрополит УПЦ поддержал украинских беженцев, находящихся в Чехии

Главное: Полтавский митрополит Филипп принял участие в богослужениях в честь 80-летия мученической кончины священномученика Горазда Чешского в Праге.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу Полтавской епархии, праздничное богослужение возглавил митрополит Пражский Михаил (Дандар).

Митрополит Филипп зачитал Слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия участникам торжеств по случаю 80-летия мученической кончины священномученика Горазда (Павлика) и подарил владыке Михаилу икону Пресвятой Богородицы.

После богослужения митрополит Филипп пообщался и духовно поддержал украинцев, которые, вынужденно находятся в Праге.

Cвященномученик Горазд (Павлик) был первым Предстоятелем Чехословацкой Православной Церкви в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Наряду с религиозно-просветительской деятельностью епископ занимался и литературными трудами. В частности, он составил «Сборник молитв и литургических песнопений Православной Церкви».

Во время немецкой оккупации Чехословакии в 1942 году вместе с несколькими клириками епископа Горазда арестовали, а 4 сентября он был расстрелян.

Свидетели заключения архипастыря, а часто и его мучений, рассказывали, что владыка и священники, арестованные с ним, были очень спокойными. Глубокое спокойствие было на их лицах и на суде, и во время приговора, и на месте смертной казни.

Епископа Горазда прославили в лике святых в 1987 году.

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