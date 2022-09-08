Синоптики обещают в Украине месячную норму дождей в ближайшие три дня

Главное: На 9-11 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, непогода затронет северные, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Полтавскую области.

Детали: В ряде областей Украины 9-11 сентября выпадет месячная норма дождей, ожидается также сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На 9-11 сентября объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.

«В связи с перемещением атмосферного фронта и образованием активного циклона днем 9 сентября в западных областях в течение 10-11 сентября и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях пройдут значительные дожди. Местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», — сказано в сообщении.

В указанных областях общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм).

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