Половина жителей Херсонщины покинули регион

Главное: Херсонскую область покинула половина населения. На подъезде к Васильевке огромные очереди из желающих уехать из региона, люди по несколько дней стоят посреди поля, отметил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Детали: Временно оккупированную территорию Херсонской области и город Херсон покинула более половины населения. Об этом сказал председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в интервью для ТСН.

«За эти полгода уехали более половины жителей всей области, а это около полумиллиона человек. И этот процесс продолжается каждый день, ведь люди остаются без домов, без света и воды, без лекарств и средств личной гигиены и, что самое главное, без желания жить в оккупации под чужими флагами», — сказал он.

Янушевич отметил, что на подъезде к Васильевке огромные очереди из желающих уехать из региона, люди по несколько дней стоят посреди поля.

«Уехало очень много молодежи и семей с детьми. К сожалению, остаются в опасности малообеспеченные семьи, пенсионеры, которые при определенных личных условиях не могут покинуть свой дом, или стареньких родителей», — рассказал глава области.

Также глава ОВА сообщил, что для выезда из Херсона или из другой оккупированной территории региона человеку следует обратиться на горячую линию, в чат-бот или электронный опросник областной военной администрации и ждать ответа. После выезда людям помогают с местом жительства. В Запорожье работает координационный центр Я — Херсон, где можно переночевать и получить первую необходимую помощь.

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