В Запорожье при поддержке УПЦ медикам передали оборудование

Главное: Благотворительный фонд «Покров» и Запорожская епархия УПЦ передали больнице скорой помощи № 5 оборудование для оказания помощи пациентам с травмами конечностей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в рамках общественно-благотворительного проекта «Любовь милосердствует», действующего в Запорожской епархии с 2011 года, медикам были переданы аппараты внешней фиксации.

Аппараты внешней фиксации используются для надлежащего закрепления поврежденных рук и ног. Когда сломанная кость зафиксирована, хирург получает возможность сшивать сосуды, мышцы, нервные окончания.

«Благодаря этим аппаратам мы сможем помочь военным, которые получили травмы соответствующего характера на поле боя, гражданским лицам, пострадавшим в результате военных действий в нашем регионе, а также жителям Запорожья, которые нуждаются в такой помощи», — отметил директор больницы № 5 Петр Рыженко. Он выразил благодарность фонду «Покров», предоставившему больницам Запорожья больше 700 аппаратов. «Это очень значимая и ощутимая помощь, ее общая стоимость составляет более 15 миллионов гривен», — сказал Петр Рыженко.

«Если мы свою веру подтверждаем реальными делами деятельной любви к ближнему, мы доказываем, что наша вера является живой», — отметил отец Геннадий Елин. По его словам, переданное в больницу медицинское оборудование поможет спасти не одну человеческую жизнь.

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