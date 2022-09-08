В КГГА решили переименовать еще 42 столичные улицы

Главное: В Киеве планируют переименовать еще 42 улицы. Планируют сменить названия тех улиц, названия которых связаны с Россией, сообщают в горсовете.
Депутаты Киевского городского совета на ближайшем заседании планируют переименовать 42 улицы, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.
На карте города планируют заменить:
— улицу Иртышскую на Тетеревскую;
— улицу Семашко на Мирослава Поповича;
— улицу Кайсарова на Холодноярскую;
— улицу Академика Кржижановского на Емельяна Прицака;
— переулок Радищева на Юрия Матущака;
— переулок Терешковой Валентины на Кристины Алчевской;
— улицу Совхоз «Совки» на Проновскую;
— переулок Бабушкина на Сеньковскую;
— улицу Мурманскую на Академика Кухаря;
— улицу Сормовскую на Исмаила Гаспринского;
— проспект Героев Сталинграда на Владимира Ивасюка;
— улицу Искровскую на Джохара Дудаева;
— улицу Константина Заслонова на Амет-Хана Султана;
— площадь Героев Великой Отечественной войны на Наводницкую;
— улицу Якутскую на Семьи Бунге;
— бульвар Ромена Роллана на Жюля Верна;
— улицу Академика Уильямса на Степана Рудницкого;
— улицу Алябьева на Семена Гулака-Артемовского;
— улицу Астраханскую на Кастуся Калиновского;
— улицу Беломорскую на Екатерины Гандзюк;
— улицу Брестскую на Франциска Скорины;
— улицу Булгакова на Петра Гулака-Артемовского;
— улицу Вали Котика на Венскую;
— улицу Волгоградскую на Романа Ратушного;
— улицу Гаршина на Василия Стефаника;
— улицу Генерала Доватора на Екатерины Грушевской;
— улицу Глазунова на Дмитрия Годенко;
— улицу Жолудева на Александра Махова;
— улицу Ильи Эренбурга на Лилии Лобановой;
— улицу Карла Маркса на Иоганна Вольфганга Гете;
— улицу Клары Цеткин на Днепровой Чайки;
— улицу Кронштадтскую на Владимира Рыбака;
— улицу Кулибина на Рене Декарта;
— улицу Мартиросяна на Сергея Берегового;
— улицу Маршала Тимошенко на Левка Лукьяненко;
— улицу Московскую на Князей Острожских;
— улицу Некрасовскую на Ивана Драч;
— улицу Одоевского на Байрона;
— улицу Петра Чаадаева на Дмитрия Чижевского;
— улицу Пушкинскую на Евгения Чикаленко;
— улицу Славгородскую на Дениса Антипова;
— улицу Феодоры Пушиной на Ореста Васкула.
В тему: Стало известно, как переименуют улицы Толстого, Булгакова и Достоевского в Киеве.