В КГГА решили переименовать еще 42 столичные улицы

Главное: В Киеве планируют переименовать еще 42 улицы. Планируют сменить названия тех улиц, названия которых связаны с Россией, сообщают в горсовете.

Депутаты Киевского городского совета на ближайшем заседании планируют переименовать 42 улицы, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

На карте города планируют заменить:

— улицу Иртышскую на Тетеревскую;

— улицу Семашко на Мирослава Поповича;

— улицу Кайсарова на Холодноярскую;

— улицу Академика Кржижановского на Емельяна Прицака;

— переулок Радищева на Юрия Матущака;

— переулок Терешковой Валентины на Кристины Алчевской;

— улицу Совхоз «Совки» на Проновскую;

— переулок Бабушкина на Сеньковскую;

— улицу Мурманскую на Академика Кухаря;

— улицу Сормовскую на Исмаила Гаспринского;

— проспект Героев Сталинграда на Владимира Ивасюка;

— улицу Искровскую на Джохара Дудаева;

— улицу Константина Заслонова на Амет-Хана Султана;

— площадь Героев Великой Отечественной войны на Наводницкую;

— улицу Якутскую на Семьи Бунге;

— бульвар Ромена Роллана на Жюля Верна;

— улицу Академика Уильямса на Степана Рудницкого;

— улицу Алябьева на Семена Гулака-Артемовского;

— улицу Астраханскую на Кастуся Калиновского;

— улицу Беломорскую на Екатерины Гандзюк;

— улицу Брестскую на Франциска Скорины;

— улицу Булгакова на Петра Гулака-Артемовского;

— улицу Вали Котика на Венскую;

— улицу Волгоградскую на Романа Ратушного;

— улицу Гаршина на Василия Стефаника;

— улицу Генерала Доватора на Екатерины Грушевской;

— улицу Глазунова на Дмитрия Годенко;

— улицу Жолудева на Александра Махова;

— улицу Ильи Эренбурга на Лилии Лобановой;

— улицу Карла Маркса на Иоганна Вольфганга Гете;

— улицу Клары Цеткин на Днепровой Чайки;

— улицу Кронштадтскую на Владимира Рыбака;

— улицу Кулибина на Рене Декарта;

— улицу Мартиросяна на Сергея Берегового;

— улицу Маршала Тимошенко на Левка Лукьяненко;

— улицу Московскую на Князей Острожских;

— улицу Некрасовскую на Ивана Драч;

— улицу Одоевского на Байрона;

— улицу Петра Чаадаева на Дмитрия Чижевского;

— улицу Пушкинскую на Евгения Чикаленко;

— улицу Славгородскую на Дениса Антипова;

— улицу Феодоры Пушиной на Ореста Васкула.

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