Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов с начала работы зернового коридора

Главное: С начала августа в Украине заработал зерновой коридор. За это время из украинских портов вышло 101 судно.
Детали: Из украинских портов в четверг, 8 сентября, вышли пять судов с агропродукцией, сообщает Министерство обороны Турции.
Отмечается, что отгрузка зерна на экспорт продолжается в плановом режиме.
Всего за время действия зернового коридора из портов Украины вышло уже 101 судно с 2,4 млн тонн агропродукции.
В тему: Путин вдруг решил, что украинское зерно вывозится как-то не правильно.