Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов с начала работы зернового коридора

Главное: С начала августа в Украине заработал зерновой коридор. За это время из украинских портов вышло 101 судно.

Детали: Из украинских портов в четверг, 8 сентября, вышли пять судов с агропродукцией, сообщает Министерство обороны Турции.

Отмечается, что отгрузка зерна на экспорт продолжается в плановом режиме.

Всего за время действия зернового коридора из портов Украины вышло уже 101 судно с 2,4 млн тонн агропродукции.

В тему: Путин вдруг решил, что украинское зерно вывозится как-то не правильно.